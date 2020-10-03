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Ермак о назначении Фокина: это было коллективное решение

Новина українською → Киев, Суббота 03 октября 2020 21:18
Ермак о назначении Фокина: это было коллективное решение Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Решение о приглашении первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу было коллективным. Оно принималось с учетом его политического опыта.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Оно (решение о приглашении Фокина - ред.) принималось с учетом того, что Фокин родился на Донбассе, прошел очень долгий путь, очень известный на Донбассе. Плюс у него большой политический опыт. То есть было желание, чтобы такой человек с таким опытом и мудростью добавился в ТКГ", - пояснил он.

Ермак добавил, что если бы Фокин делал подобные заявления в отношении Донбасса ранее, то его бы не приглашали в ТКГ.

"Если эта позиция становится публичной, то этому должна была быть дана оценка, и она была дана", - добавил он.

Напомним, в этом году президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина. После назначения Фокин начал делать провокационные заявления относительно ситуации на Донбассе. В частности, Фокин заявил, что не видит подтверждения войны между Украиной и Россией на Донбассе.

После этого Фокина вывели из состава украинской делегации в ТКГ.

Увольнение Фокина поддерживал и Андрей Ємак, который по информации СМИ, и предлагал Зеленскому пригласить первого премьер-министра в ТКГ.

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