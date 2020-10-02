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Ердоган сподівається на подальший наступ Азербайджану в Карабасі

Новость на русском → Анкара, П'ятниця 02 жовтня 2020 16:20
Ердоган сподівається на подальший наступ Азербайджану в Карабасі Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Щодо конфлікту в Нагірному Карабасі президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що Азербайджан продовжить наступ. Він вважає, що регіон має бути звільнено від вірменської окупації.

Про це він заявив, виступаючи на відкритті лікарні в Коньї, передає Haberturk.

За його словами, Вірменія "мерзенно окупувала" Нагорний Карабах і напала на Азербайджан.

"Брат Азербайджан почав велику операцію як по захисту своєї землі, так і з порятунку Карабаху. Азербайджанська армія врятувала від окупації багато місць. Ми стоїмо за дружній і братський Азербайджан. Ця боротьба буде продовжуватися до тих пір, поки Карабах не буде звільнено від окупації", - додав Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вірменія привела армію в повну бойову готовність. Зокрема, військові частини розгорнули пункти прийому особового складу та військової техніки. Також повідомлялося, що поповнюються підрозділи, які зайняли оборонні райони.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Київ не буде надавати військову підтримку ані Вірменії, ані Азербайджану.

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