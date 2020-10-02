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Аваков виключив надання військової допомоги Азербайджану або Вірменії

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 13:24
Аваков виключив надання військової допомоги Азербайджану або Вірменії Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна в конфлікті у Нагірному Карабасі не буде надавати військову допомогу жоодній із сторін. Офіційний Київ не буде втручатися у війну Азербайджану та Вірменії.

Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній із сторін. А ось медичну допомогу - таблетки для надто вже фантазуючих депутатів треба б пошукати усією країною", - зазначив Аваков.

Відзначимо, вчора нардеп від "Слуги народу" Людмила Марченко заявила, що Україна "не пройде повз" надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне необхідність.

"Україна готова на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що треба буде в майбутньому. Це військова ситуація", - сказала Марченко, яка відповідає за міжпарламентські зв'язки з Баку.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану.

З точки зору міжнародного права Нагорний Карабах є автономним регіоном Азербайджану, який кілька десятків років окуповано Вірменією. Зараз між арміями обох країн вже шостий день тривають бойові дії, сторони несуть втрати в живій силі і військовій техніці, також повідомляється про жертви серед мирного населення.

Вірменія заявляє про готовність розпочати переговори з Азербайжданом, але Баку не бачить в них сенсу, оскільки вимагає вивести її війська з Нагірного Карабаху.

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