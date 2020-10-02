На Донбасі бойовики стріляли поблизу Станиці Луганської та Оріхового

На Донбасі 1 жовтня бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Поблизу Станиці Луганської окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Оріхового - з підствольного гранатомета.
Крім того, військовослужбовці Збройних Сил та пожежники ДСНС ліквідували пожежі у районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєвєродонецьк, Золоте, Хутір Вільний, Попасна та Троїцьке.
Окрім того, пожежі локалізовано неподалік Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської. Триває локалізація осередків загорянь поблизу Старобільська та Старого Айдару.
"До ліквідації пожеж залучено необхідну кількість особового складу та спецтехніки Збройних Сил, ДСНС та лісових господарств", - зазначили у штабі ООС.
Через поширення вогню було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській. Можливість перетинати КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації.
Від початку поточної доби, 2 жовтня, поблизу Авдіївки бойовики двічі порушили режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети різних систем. Втрат в лавах ЗСУ немає.
Нагадаємо, 30 вересня на Донбасі бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню. Один військовий отримав осколкові поранення.
Крім того, бойовики спровокували пожежі в Луганській області, в результаті яких загинуло дев'ять осіб.