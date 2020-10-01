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На Донбасі бойовики 11 разів порушили "тишу", один український військовий поранений

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі за добу, 30 вересня, бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

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Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, супротивник двічі порушив "тишу" на Донецькому напрямку - зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки і з автоматичного станкового гранатомета неподалік Новотроїцького.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Новоолександрівки, Золотого, Хутора Вільного, Зайцевого, Миронівського, Новотошківського. При цьому застосовувалося стрілецьку зброю, а також гранатомети різних систем.

"В результаті ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 1 жовтня, бойовики один раз обстріляли позиції ООС поблизу Станиці Луганської, застосувавши автоматичний станковий гранатомет.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики спровокували пожежі в Луганській області, в результаті яких загинуло чотири людини.

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