На Донбассе боевики 11 раз нарушили "тишину", один украинский военный ранен

На Донбассе за сутки, 30 сентября, боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник дважды нарушил "тишину" на Донецком направлении - из стрелкового оружия вблизи Авдеевки и из автоматического станкового гранатомета неподалеку Новотроицкого.

На Луганском направлении боевики обстреливали позиции ООС вблизи Новоалександровки, Золотого, Хутора Вольного, Зайцевого, Мироновского, Новотошковского. При этом применялось стрелковое оружие, а также гранатометы различных систем.

"В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 1 октября, боевики один раз обстреляли позиции ООС вблизи Станицы Луганской, применив автоматический станковый гранатомет.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики спровоцировали пожары в Луганской области, в результате которых погибли уже четыре человека.