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Групи Ліги чемпіонів: "Шахтар" зіграє з "Реалом", "Динамо" - з командою Реброва

Автор: Вера Олейник

До вашої уваги результати жеребкування

За підсумками жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів своїх суперників дізналися чемпіон і віцечемпіон України - "Шахтар" і "Динамо". Вперше за 5 років на цій стадії зіграють два українські клуби.

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Підопічні Луїша Каштру потрапили до групи B, де зустрінуться з мадридським "Реалом", "Інтером" та "Боруссією" з Менхенгладбаха.

Київська команда під керівництвом колишнього наставника "гірників" Мірчі Луческу побореться у квартеті G з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем". Останній тренує колишній гравець та коуч "Динамо" Сергій Ребров.

Цікаво, що український тренер, після виходу його команди у груповий етап, заявив, що не проти отримати киян у суперники.

Етап складається з шести поєдинків, в рамках якої команди зіграють у двоматчевому форматі - вдома і на виїзді.

Донецький клуб потрапив у груповий етап напряму як переможець української Прем'єр-ліги минулого сезону. Кияни ж подолали два раунди кваліфікації, обігравши нідерландський "АЗ Алкмар" і бельгійський "Гент", та вийшли до групи вперше з 2016 року.

Нагадаємо, Україна істотно поліпшила своє становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки вдалій кваліфікації київського "Динамо".

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