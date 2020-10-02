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Бойовики порушували "тишу" поблизу Авдіївки та Водяного

Автор: Дмитро Левицький

Від початку 2 жовтня російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих провокацій українські військовослужбовці не постраждали.

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Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Вночі з інтервалом в одну годину проросійські бойовики двічі обстріляли з гранатометів різних систем українські позиції поблизу Авдіївки. Вже по обіді окупанти зі стрілецької зброї відкрили вогонь в районі Водяного.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - наголосили у штабі.

Крім того, підрозділи Об'єднаних сил беруть учать у ліквідації лісових пожеж в Луганській області. Осередки пожеж біля Трьохізбенки, Новоолександрівки, Бобрового, Артема, Старого Айдару, Болотеного, Станиці Луганської та Старобільська вже локалізували.

Нагадаємо, 1 жовтня проросійські бойовики порушували перемир'я поблизу Станиці Луганської та Оріхового.

Як писало РБК-Україна, українська розвідка фіксує, що Росія продовжує постачати на окупований Донбас боєприпаси та пальне.

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