Боевики нарушали "тишину" вблизи Авдеевки и Водяного

С начала 2 октября российско-оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских провокаций украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
Ночью с интервалом в один час пророссийские боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем украинские позиции вблизи Авдеевки. Уже после обеда оккупанты из стрелкового оружия открыли огонь в районе Водяного.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.
Кроме того, подразделения Объединенных сил принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Луганской области. Очаги пожаров возле Трехизбенки, Новоалександровки, Боброво, Артема, Старого Айдара, Болотенно, Станицы Луганской и Старобельска уже локализовали.
Напомним, 1 октября пророссийские боевики нарушали перемирие вблизи Станицы Луганской и Орехово.
Как писало РБК-Украина, украинская разведка фиксирует, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс боеприпасы и горючее.