У Бішкеку протестувальники звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО

Протестуючі в Бішкеку звільнили екс-президента Алмазбека Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

Про це повідомляє АКИpress.

"Алмазбека Атамбаєва о 4:30 6 жовтня випустили з будівлі Держкомітету національної безпеки. Він виходить до мітингувальників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Киргизії 7 серпня 2019 року спецназ штурмував резиденцію екс-президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був вдалим, Атамбаєва затримали.

Пізніше Атамбаєва звинуватили у вбивстві заступника командира "Альфи" Усена Ніязбекова при штурмі резиденції. Після чого колишній президент заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв.

У грудні минулого року Атамбаєву офіційно пред'явили звинувачення у вбивстві начальника спецназу "Альфа" під час штурму його будинку в Кой-Таші.