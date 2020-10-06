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В Бишкеке протестующие освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО

Автор: Инна Собора

Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

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Об этом сообщает АКИpress.

"Алмазбека Атамбаева в 4:30 6 октября выпустили из здания Госкомитета национальной безопасности. Он выходит к митингующим", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киргизии 7 августа 2019 года спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.

Позже Атамбаева обвинили в убийстве заместителя командира "Альфы" Усена Ниязбекова при штурме резиденции. После чего бывший президент заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял.

В декабре прошлого года Атамбаеву официально предъявили обвинение в убийстве начальника спецназа "Альфа" во время штурма его дома в Кой-Таше.

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