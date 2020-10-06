У Бішкеку демонстранти захопили будівлю парламенту

На площі Ала-Тоо увечері 5 жовтня розпочався розгін мітингувальників. Міліція використовує світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Про це повідомляє АКИpress.

На територію Білого дому полетіли "коктейлі Молотова". Тривають сутички демонстрантів з міліцією. Мітингувальники захопили Білий дім (будівля парламенту).

Всього на мітинги вийшли понад 6 тисяч осіб. У МВС ситуацію в країні не коментують.

Раніше повідомлялося, що протестуючі використовували проти спецназівців "коктейлі Молотова".

5 жовтня місцеву партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.