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У Бішкеку демонстранти захопили будівлю парламенту

Автор: Инна Собора

На площі Ала-Тоо увечері 5 жовтня розпочався розгін мітингувальників. Міліція використовує світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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Про це повідомляє АКИpress.

На територію Білого дому полетіли "коктейлі Молотова". Тривають сутички демонстрантів з міліцією. Мітингувальники захопили Білий дім (будівля парламенту).

Всього на мітинги вийшли понад 6 тисяч осіб. У МВС ситуацію в країні не коментують.

Раніше повідомлялося, що протестуючі використовували проти спецназівців "коктейлі Молотова".

5 жовтня місцеву партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.

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