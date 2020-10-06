В Бишкеке демонстранты захватили здание парламента

На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Об этом сообщает АКИpress.

На территорию Белого дома полетели "коктейли Молотова". Продолжаются столкновения демонстрантов с милицией. Митингующие захватили Белый дом (здание парламента).

Всего на митинги вышли более 6 тысяч человек. В МВД ситуацию в стране не комментируют.

Ранее сообщалось, что протестующие использовали против спецназовцев "коктейли Молотова".

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.