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В Бишкеке демонстранты захватили здание парламента

Автор: Инна Собора

На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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Об этом сообщает АКИpress.

На территорию Белого дома полетели "коктейли Молотова". Продолжаются столкновения демонстрантов с милицией. Митингующие захватили Белый дом (здание парламента).

Всего на митинги вышли более 6 тысяч человек. В МВД ситуацию в стране не комментируют.

Ранее сообщалось, что протестующие использовали против спецназовцев "коктейли Молотова".

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

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