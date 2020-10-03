Баку відновило контроль над сімома селами в Нагірному Карабасі, - Алієв

Азербайджан сьогодні відновив контроль над сімома населеними пунктами в Нагірному Карабасі, які до цього часу перебували під окупацією Вірменії. Азербайджанські війська просунулися у трьох районах.

Про це на сторінці у Twitter повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За словами Алієва, сьогодні азербайджанські війська відновили контроль над селами у Тертерському, Джебраїльському та Фізулінському районах.

Так, від окупації було звільнено села Таліш, Мербаділі, Чахірлі, Ашагі Маралін, Ашагі Абдуррахман, Шайбей та Гуджаг.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном та Вірменією відновився на початку цього тижня. Азербайджанська армія пішла у наступ вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Як заявляли в Баку, головна мета наступу - це припинення вірменської окупації. Єреван, зі свого боку, звинуватив Азербайджан в оголошенні війни всьому народу Вірменії.

Раніше Алієв заявив про відновлення контролю над селом Мадагіс в Нагірному Карабасі.

Як писало РБК-Україна, Вірменія готова обговорити питання введення російських миротворців в Нагірний Карабах.