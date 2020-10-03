ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Баку восстановило контроль над семью поселениями в Нагорном Карабахе, - Алиев

Новина українською → Баку, Суббота 03 октября 2020 22:21
Баку восстановило контроль над семью поселениями в Нагорном Карабахе, - Алиев Фото: Ильхам Алиев (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Дмитрий Левицкий

Азербайджан сегодня восстановил контроль над семью населенными пунктами в Нагорном Карабахе, которые до этого времени находились под оккупацией Армении. Азербайджанские войска продвинулись в трех районах.

Об этом на странице в Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Баку восстановило контроль над семью поселениями в Нагорном Карабахе, - Алиев

По словам Алиева, сегодня азербайджанские войска восстановили контроль над селами в Тертерском, Джебраильском и Физулинском районах.

Так, от оккупации были освобождены села Талиш, Мербадили, Чахирли, Ашаги Маралин, Ашаги Абдуррахман, Шайбей и Гуджаг.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился в начале этой недели. Азербайджанская армия пошла в наступление вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Как заявляли в Баку, главная цель наступления - это прекращение армянской оккупации. Ереван, со своей стороны, обвинил Азербайджан в объявлении войны всему народу Армении.

Ранее Алиев заявил о восстановлении контроля над селом Мадагис в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, Армения готова обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Ильхам Алиев Армения Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
Ермак о назначении Фокина: это было коллективное решение
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Ермак о назначении Фокина: это было коллективное решение
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом