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Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ Вірменії заявило про готовність почати переговори з Азербайджаном. Вірменія готова почати переговори щодо припинення вогню в Карабасі.

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Про це повідомляє прес-служба МЗС країни.

У Вірменії заявили, що дії Азербайджану, Туреччини, участь іноземних бойовиків підривають регіональну безпеку і це значно підвищує ризик великомасштабної війни.

"Вірменія залишається прихильною мирному врегулюванню нагірно-карабахського конфлікту. Ми продовжимо рішуче протидіяти цій агресії проти Карабаху, в той же час будучи готовими працювати з країнами-співголовами Мінської групи ОБСЄ в 1994-1995 роках, щоб відновити режим припинення вогню на основі домовленостей", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, лідерам Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.

Зазначимо, вірменська сторона назвала умову переговорів з Азербайджаном.

До цього Вірменія звинуватила Туреччину в прямій агресії і заявила про збиття літака.

Прогноз погоди
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