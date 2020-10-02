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Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры с Азербайджаном. Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

В Армении заявили, что действия Азербайджана, Турции, участие иностранных боевиков подрывают региональную безопасность и это значительно повышает риск крупномасштабной войны.

Напомним, лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.

Отметим, что армянская сторона назвала условие переговоров с Азербайджаном.

До этого Армения обвинила Турцию в прямой агрессии и заявила о сбитии самолета.

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