Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры с Азербайджаном. Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе.
Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.
В Армении заявили, что действия Азербайджана, Турции, участие иностранных боевиков подрывают региональную безопасность и это значительно повышает риск крупномасштабной войны.
Напомним, лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.
Отметим, что армянская сторона назвала условие переговоров с Азербайджаном.
До этого Армения обвинила Турцию в прямой агрессии и заявила о сбитии самолета.