Алієв заявив про звільнення міста в Нагірному Карабасі

У неділю, 4 жовтня, азербайджанська армія звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл в Нагірному Карабасі. Азербайджан також відновив контроль над декількома селами в Джебраїльському районі.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"З любов'ю до азербайджанської армії! Карабах - це Азербайджан", - наголосив він.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі поновився на початку тижня. Азербайджанські війська перейшли у наступ з метою відновлення контролю над окупованими Вірменією територіями. У Єревані ж заявили, що це є оголошенням війни всьому вірменському народові.

Вчора Алієв повідомив про відновлення контролю над стратегічно важливим селом Магадіс в Нагірному Карабасі.

Пізніше азербайджанський лідер заявив про звільнення від вірменської окупації ще семи населених пунктів у трьох районах Нагірного Карабаху.

Додамо, сьогодні вірменські військові обстріляли азербайджанське місто Гянжди, яке є другим за величиною в країні.