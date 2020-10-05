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Алієв вимагає міжнародних гарантій виведення військ Вірменії з Карабаху

Автор: РБК-Україна

Для переговорів про мирне врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі міжнародні посередники повинні гарантувати Азербайджану, що Вірменія виведе свої війська. Остаточний мир буде досягнуто з передачею цих територій Баку.

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Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю TRT Haber.

"Якщо окуповані території будуть нам передані, мир буде досягнуто. Нам мають бути надані міжнародні гарантії припинення вогню. Нам треба повідомити дату того, коли Вірменія піде. Обидві сторони повинні проінструктувати своїх солдатів", - зазначив Алієв.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв попросив Україну не допустити масового виїзду етнічних вірмен до Нагорного Карабаху. За його словами, після втрати контролю над кількома населеними пунктами Вірменія закликала вірменських мігрантів повернутися для участі у війні з Азербайджаном.

До цього президент Ільхам Алієв зазначив, що Азербайджан повернеться до режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своєї армії з цих територій.

Прогноз погоди
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Новини України Ільхам АлієвАзербайджанНагорный Карабах