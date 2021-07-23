Мова і вода для Криму: Росії відмовили в частині вимог за позовом до ЄСПЛ

Повідомляється, що вчора уряд Росії подав міждержавну скаргу проти України на підставі ст. 33 (міждержавні відносини) Європейської конвенції про права людини. Скаргу зареєстровано під № 36958/21.

Москва, зокрема, заявляє про порушення ст. 2 (право на життя), 3 (нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження), 5 (право на свободу і безпеку), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя), 10 (свобода вираження думки), 13 (право на ефективний засіб правового захисту ), 14 (дискримінація), 18 (обмеження використання прав) і ряду інших статей.

Крім того, Росія направила терміновий запит відповідно до правила 39 (забезпечувальні заходи) регламенту суду, щоб вимагати від України:

припинити обмеження прав російськомовних, зокрема, щодо доступу до використання рідної мови в школах, ЗМІ та Інтернеті;

призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.

"Суд вирішив відхилити запит відповідно до правила 39, оскільки він не торкався серйозних ризиків нанесення непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини", - йдеться в повідомленні.

Також в ЄСПЛ підкреслили, що суд задовольняє такі запити лише у виняткових випадках, коли в іншому випадку заявники зіткнулися б з реальним ризиком нанесення непоправної шкоди.