Язык и вода для Крыма: России отказали в части требований по иску в ЕСПЧ

Сообщается, что вчера правительство России подало межгосударственную жалобу против Украины на основании ст. 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Жалоба зарегистрирована под № 36958/21.

Москва, в частности, заявляет о нарушении ст. 2 (право на жизнь), 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (дискриминация), 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.

Кроме того, Россия направила срочный запрос в соответствии с Правилом 39 (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы потребовать от Украины:

прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности, в отношении доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете;

приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

"Суд решил отклонить запрос в соответствии с Правилом 39, поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - говорится в сообщении.

Также в ЕСПЧ подчеркнули, что суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда в противном случае заявители столкнулись бы с реальным риском нанесения непоправимого вреда.