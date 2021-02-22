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Дружина Навального повернулася до Росії

Новость на русском → Москва, Понеділок 22 лютого 2021 17:40
Дружина Навального повернулася до Росії Фото: Юлія Навальна (instagram com navalny)
Автор: РБК-Україна

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального - Юлія Навальна - повернулася до Росії. Вона покинула країну близько двох тижнів тому і перебувала в Німеччині.

Про це повідомили в Telegram-каналі Навального.

Повідомляється, що в аеропорту Москви її зустріли журналісти, але вона не стала відповідати на питання. Інших подробиць поки не повідомляється.

Нагадаємо, 10 лютого Навальна прилетіла до Німеччини. За даними німецьких ЗМІ, вона прибула до країни з приватним візитом.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявляв, що Євросоюз найближчим часом прийме рішення про нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією з Навальним.

Санкції, найімовірніше, будуть точковими, їх введуть проти фізичних осіб і організацій.

Зазначимо, сам Олексій Навальний після повернення з Німеччини, де проходив лікування від отруєння бойовою отрутою, був заарештований. Зокрема, у справі про махінації з компанією "Ів Роше" йому змінили умовне покарання на реальне.

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