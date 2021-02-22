Жена Навального вернулась в Россию
Жена российского оппозиционера Алексея Навального - Юлия Навальная - вернулась в Россию. Она покинула страну около двух недель назад и находилась в Германии.
Об этом сообщили в Telegram-канале Навального.
Сообщается, что в аэропорту Москвы ее встретили журналисты, но она не стала отвечать на вопросы. Других подробностей пока не сообщается.
Напомним, 10 февраля Навальная прилетела в Германию. По данным немецких СМИ, она прибыла в страну с частным визитом.
Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Евросоюз в ближайшее время примет решение о новых санкциях против России в связи с ситуацией с Навальным.
Санкции, вероятнее всего, будут точечными, их введут против физических лиц и организаций.
Отметим, сам Алексей Навальный после возвращения из Германии, где проходил лечение от отравления боевым ядом, был арестован. В частности, по делу о махинациях с компанией "Ив Роше" ему сменили условное наказание на реальное.