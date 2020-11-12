У Зеленського заявили, що він мав текст скандального рішення КСУ до опублікування

Текст скандального рішення Конституційного суду про е-декларування був в Офісі президента вже 27 жовтня, тобто в день прийняття рішення. "Поділилися" ним з президентом окремі судді.

Про це заявив представник президента в КС Федір Веніславський, передає "Радіо Свобода".

"Я вам відкрию таємницю, оскільки рішення було проголосовано, то деякі судді поділилися тим, про що в ньому йшлося. Ми розуміли, що рішення вже є необґрунтованим, та вже така реакція є абсолютно справедливою і абсолютно правомірною", - сказав він.

Водночас представник Зеленського в суді заперечує, що президент знав про зазначене рішення заздалегідь.

Веніславський, за його словами, почав розуміти, що таке рішення буде ввечері 26 жовтня, "коли на сайті Конституційного суду постало питання про розгляд закону".

Представник президента в КСУ особисто сказав главі держави про те, що судді прийняли відповідне рішення.

"Сказати, що президент був розлючений - це взагалі нічого не сказати. Тому що він чудово зрозумів, що мова йде про системний наступ з боку Конституційного суду на всю систему антикорупційних органів", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що через рішення КСУ місія МВФ не приїде в Україну, що ставить під загрозу отримання нової фінансової допомоги.

Парламентський комітет підтримав законопроєкт про відновлення скасованих КСУ положень закону про запобігання корупції, який запропонував спікер ВР Дмитро Разумков.