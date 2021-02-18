У Зеленського не бачать необхідності у відставці Кабміну

Відповідаючи на питання, чи настав час міняти Кабмін, він заявив, що "зараз ще немає".

"Мені здається, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію", - зазначив Подоляк.

При цьому в Офісі президента заявили про необхідність посилення якихось позицій.

"Зокрема, наприклад, у нас на сьогодні дуже розсіяна галузева історія по міністерству енергетики, відсутність міністра...", - додав Подоляк.