У Зеленского не видят необходимости в отставке Кабмина

Отвечая на вопрос, пришло ли время менять Кабмин, он заявил, что "сейчас еще нет".

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию", - отметил Подоляк.

При этом в Офисе президента заявили о необходимости усиления каких-то позиций.

"В частности, например, у нас на сегодняшний день очень разорванная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра…", - добавил Подоляк.