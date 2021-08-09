У Зеленського відповіли Лукашенку: Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх

В Офісі президента України відреагували на слова Лукашенка щодо того, що в країні готують бойовиків проти Білорусі . Володимир Зеленський вважає відповідну заяву - безпідставною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі каналу " Україна 24 ".

Наразі, уряд України спрямовує свої зусилля виключно на гарантування безпеки на території країни та повернення її суверенітету.

"Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка український президент вважає безпідставними", - відзначив речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Президент України припускає думку, що відповідними заявами Лукашенко намагається відвести погляд суспільства від подій, які сьогодні відбуваються на території Білорусі.