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У Зеленского ответили Лукашенко: Украина борется с боевиками, а не тренирует их

Автор: Сергей Пышкин

В офисе президента Украины отреагировали на слова Лукашенко относительно того, что в стране готовят боевиков против Беларуси. Владимир Зеленский считает соответствующее заявление - безосновательным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире канала "Украина 24".

Сейчас правительство Украины направляет свои усилия исключительно на обеспечение безопасности на территории страны и возвращение ее суверенитета.

"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко украинский президент считает безосновательными", - отметил спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Президент Украины допускает мысль, что соответствующими заявлениями Лукашенко пытается отвести взгляд общества от событий, которые сегодня происходят на территории Беларуси.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как Лукашенко обвинил Украину в, якобы, подготовке боевиков против Беларуси и их перекидуванни на ее территорию.

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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийУкраина