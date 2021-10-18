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У Зеленського оцінили можливість дострокових виборів президента

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У правлячій команді оцінили можливість дострокових виборів президента. Поки таких планів немає.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Свій парламент. Чи перенесуть у Зеленського дату виборів до наступної Ради".

Дата чергових виборів президента - 31 березня 2024 року, тобто після парламентських. Однак в українських політичних реаліях набагато вигідніше провести парламентські вибори після виборів глави держави, на хвилі успіху переможця.

"Дострокові вибори потрібні, коли є якась криза, яку можна вирішити тільки таким шляхом. Зараз таких криз немає, дострокові президентські вибори просто недоцільні", - сказав співрозмовник видання в ОП.

Однак, Виборчий кодекс прямо забороняє главі держави, чиї повноваження достроково припинилися, йти на наступні вибори.

"Якщо ми почнемо цю норму міняти, то абсолютно кожен здогадається, що ми задумали", - сказало джерело РБК-Україна у владних колах.

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