У Зеленського оцінили можливість дострокових виборів президента

Дата чергових виборів президента - 31 березня 2024 року, тобто після парламентських. Однак в українських політичних реаліях набагато вигідніше провести парламентські вибори після виборів глави держави, на хвилі успіху переможця.

"Дострокові вибори потрібні, коли є якась криза, яку можна вирішити тільки таким шляхом. Зараз таких криз немає, дострокові президентські вибори просто недоцільні", - сказав співрозмовник видання в ОП.

Однак, Виборчий кодекс прямо забороняє главі держави, чиї повноваження достроково припинилися, йти на наступні вибори.

"Якщо ми почнемо цю норму міняти, то абсолютно кожен здогадається, що ми задумали", - сказало джерело РБК-Україна у владних колах.