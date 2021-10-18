UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Зеленского оценили возможность досрочных выборов президента

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В правящей команде оценили возможность досрочных выборов президента. Пока таких планов нет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Свой парламент. Перенесут ли у Зеленского дату выборов в следующую Раду".

Дата очередных выборов президента - 31 марта 2024 года, то есть после парламентских. Однако в украинских политических реалиях намного выгоднее провести парламентские выборы после выборов главы государства, на волне успеха победителя.

"Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны", - сказал собеседник издания в ОП.

Однако, Избирательный кодекс прямо запрещает главе государства, чьи полномочия досрочно прекратились, идти на следующие выборы.

"Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали", - сказал источник РБК-Украина во властных кругах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВерховная рада