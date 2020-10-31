У Зеленського відреагували на заяву Венеціанської комісії щодо КСУ

Припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з ситуації, що склалася. Ініціативу президента Володимира Зеленського потрібно підтримати, попри заяву Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції.

Таку заяву зробив представник президента в КСУ Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я вважаю, що КСУ своїм рішенням фактично перекреслив свою легітимність. Навряд цей склад КСУ може адекватно реагувати на оцінку тих законів, які йому ініційовані. Тому я вважаю, що законопроект абсолютно адекватний", - наголосив він.

За словами Веніславського, зараз шукати виключно легітимне та конституційне рішення, яке дозволить вийти з конституційної кризи, навряд вийде.

"Треба розуміти, що в даній ситуації чисто правового виходу складно знайти. Має бути політично-правове рішення. Саме таке рішення на засіданні РНБО запропонував президент, тобто законопроект, який внесено до ВР. А Рада має ухвалити відповідне рішення", - додав представник Зеленського.

Нагадаємо, Венеціанська комісія та Група держав проти корупції висловилися проти звільнення суддів КСУ, адже це буде порушенням Конституції України.

Як писало РБК-Україна, припинити повноваження суддів КСУ для відновлення доброчесності конституційного судочинства запропонував парламенту президент Зеленський.

Крім того, ініціативу Зеленського щодо звільнення суддів КСУ підтримали в Європейському парламенті.