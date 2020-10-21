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У Зеленського пояснили, що входить в аудит держави

Автор: Дмитро Левицький

Аудит держави передбачає аудит всієї державної власності - від надр до великих держкомпаній. Аудит передбачає перевірку всього, що працює неефективно або не на користь держави.

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Про це повідомив радник президента України Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Устенка, в ході аудиту держави перевірять природні надра, які знаходяться у руках громадян, але неефективно або взагалі не використовуються, а також великі державні монополії.

"Наприклад, частина наших надр ... нібито є, але вони не використовуються або використовуються не в інтересах платників податків. Там має пройти аудит. Має пройти широкомасштабний аудит державної власності, зокрема, що стосується великих монополій, наприклад "Нафтогазу", "Укрзалізниці", монополій, які нібито працюють на користь держави, але ми не знаємо деталей їх роботи", - пояснив він.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній раді президент Володимир Зеленський анонсував презентацію аудиту держави протягом найближчих двох тижнів. Аудитом займався Кабінет міністрів.

Як писало РБК-Україна, уряд вже підготував основну частину аудиту держави. Зараз в уряді перевіряють дані, отримані з усіх міністерств.

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