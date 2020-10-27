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У Зеленського назвали причини водної кризи в Криму

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 15:14
У Зеленського назвали причини водної кризи в Криму Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У представництві президента України в Криму пояснили, чому окупований півострів зіштовхнувся з водною кризою. Причиною тому, зокрема, є заміщення населення на півострові.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева, йдеться у матеріалі "Водна криза, репресії та COVID: що відбувається в окупованому Криму".

За її словами, причиною водної кризи є заміщення населення на півострові, зокрема, через завезення додаткового населення, а також військові бази, які витрачають велику кількість води.

У представництві президента наполягають, що відновлення водопостачання не можливе до деокупації півострову. Відповідальність за цивільне населення сьогодні лежить на державі-окупанту.

"У неї (Росії, - ред.) було шість з половиною років на ці проблемні питання", - сказала вона.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою.

Зазначимо, в Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.

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У Зеленського назвали причини водної кризи в Криму
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Зеленського назвали причини водної кризи в Криму
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