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У Зеленского назвали причины водного кризиса в Крыму

Новина українською → Киев, Вторник 27 октября 2020 15:14
У Зеленского назвали причины водного кризиса в Крыму Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В представительстве президента Украины в Крыму объяснили, почему оккупированный полуостров столкнулся с водным кризисом. Причиной тому, в частности, является замещение населения на полуострове.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, говорится в материале "Водный кризис, репрессии и COVID: что происходит в оккупированном Крыму".

По ее словам, причиной водного кризиса является замещение населения на полуострове, в частности, из-за завоза дополнительного населения, а также военные базы, которые расходуют большое количество воды.

В представительстве президента настаивают, что возобновление водоснабжения не возможно до деоккупации полуострова. Ответственность за гражданское население сегодня лежит на государстве-окупанту.

"У нее (России, - ред.) было шесть с половиной лет на эти проблемные вопросы", - сказала она.

Напомним, в Кремле заявили, что Украина сама исключила переговоры с РФ относительно обеспечения оккупированного Крыма водой.

Отметим, что в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.

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