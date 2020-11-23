У Зеленського не будуть "спускати на гальмах" історію з КСУ

В Офісі президента не планують "спускати на гальмах" історію з Конституційним судом України (КСУ). У разі, якщо Верховна рада не зможе знайти рішення виходу з кризи, ОП будуть пропонувати інші рішення.

Про це в інтерв'ю The Бабель заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, той факт, що у ВР створили робочу групу для виходу з кризи Конституційним судом, не свідчить про те, що ситуацію намагаються "зам'яти".

"Ми точно не будемо спускати на гальмах (історію з КСУ - ред.), але є процедурні питання. Є досить жорсткі законопроекти, зокрема, президентські. Вони повинні пройти всі комітети, слухання і вийти в зал. Якщо зал з якихось причин не зрозуміє важливість цього питання, будуть інші рішення. Будемо пропонувати суспільству", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, в кінці жовтня КСУ скасував відповідальність за недостовірне електронне декларування. Це рішення суду заблокувало хід більше 100 справ, які вели НАБУ і САП.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня у Верховній раді створили робочу групу, яка повинна розробити законопроекти для виходу зі сформованої ситуації з КСУ.

Детальніше про те, як влада має намір виходити з конституційної кризи, читайте в матеріалі РБК-Україна "Слово за Радою: як влада має намір виходити з конституційної кризи".