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У Зеленского не будут "спускать на тормозах" историю с КСУ

Автор: Игорь Литвиненко

В Офисе президента не планируют "спускать на тормозах" историю с Конституционным судом Украины (КСУ). В случае, если Верховная рада не сможет найти решение выхода из кризиса, в ОП будут предлагать другие решения.

Об этом в интервью The Бабель заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, тот факт, что в ВР создали рабочую группу для выхода из кризиса с Конституционным судом, не свидетельствует о том, что ситуацию пытаются "замять".

"Мы точно не будем спускать на тормозах (историю с КСУ - ред.), но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности, президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу", - сказал Подоляк.

Напомним, в конце октября КСУ отменил ответственность за недостоверное электронное декларирование. Это решение суда заблокировало ход более 100 дел, которые вели НАБУ и САП.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Верховной раде создали рабочую группу, которая должна разработать законопроекты для выхода из сложившейся ситуации с КСУ.

Подробнее о том, как власть намерена выходить из конституционного кризиса, читайте в материале РБК-Украина "Слово за Радой: как власть намерена выходить из конституционного кризиса".

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