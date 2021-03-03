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Зеленський заявив про "дуже позитивні результати" боротьби з російською пропагандою

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 13:01
Зеленський заявив про "дуже позитивні результати" боротьби з російською пропагандою Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив про інформаційний вплив на Україну зі сторони російських ЗМІ. Він вважає ефективною боротьбу України з цим.

Про це президент України заявив на спільному брифінгу з головою Євроради Шарлем Мішелем.

За його словами, Україна продовжує боротьбу у цьому питанні.

"Є дуже сильний інформаційний вплив на Україну в ЗМІ російської сторони, а також навіть в ЗМІ всередині нашої країни, з чим, ви бачите ми боремося. І я вважаю вже є напрацювання і дуже позитивні результати", - заявив він.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Європейської ради Шарля Мішеля з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Європейської ради Шарля Мішеля з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Wednesday, March 3, 2021

Нагадаємо, РНБО 19 лютого ввів санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Серед рішень РНБО доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

Раніше на засіданні РНБО щодо народного депутата Тараса Козака ввели санкції, що також призвело до закриття трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK.

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