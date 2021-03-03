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Зеленский заявил об "очень позитивных результатах" борьбы с российской пропагандой

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 13:01
Зеленский заявил об "очень позитивных результатах" борьбы с российской пропагандой Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об информационном влиянии на Украину со стороны российских СМИ. Он считает эффективной борьбу Украины с этим.

Об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По его словам, Украина продолжает борьбу в этом вопросе.

"Есть очень сильное информационное воздействие на Украину в СМИ российской стороны, а также даже в СМИ внутри нашей страны, с чем, вы видите, мы боремся. И я считаю уже есть наработки и очень позитивные результаты", - заявил он.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Європейської ради Шарля Мішеля з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Європейської ради Шарля Мішеля з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Wednesday, March 3, 2021

Напомним, СНБО 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Среди решений СНБО также поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

Ранее на заседании СНБО в отношении народного депутата Тараса Козака ввели санкции, что также привело к закрытию трех его телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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