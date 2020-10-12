Зеленський про завершення війни на Донбасі: це складне питання

Президент Володимир Зеленський вважає складним питання завершення війни на Донбасі. Незважаючи на це великим прогресом є розблокування нормандського процесу.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю BBC.

Президент зазначив, що за стіл переговорів у нормандському процесі вдалося повернути президента Російської Федерації.

"Це дуже складне питання. Так, я хочу це зробити швидше. Тому що я розумію, щодня, що минає, ми втрачаємо наших людей. Але все ж, ми розблокували нормандський процес. Це діалог. Президент Франції Еммануель Макрон дійсно підтримує Україну. Пані Меркель також. Ми повернули президента Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україні за рік вдалося повернути 140 українців, які містилися у в'язницях на окупованих територіях. Також на Донбасі дотримується перемир'я.

"Ми реально не реагуємо на поодинокі обстріл. Ми не повинні зробити того, щоб почалася ескалація конфлікту. Але є бойові втрати і це головний результат. За 75 днів бойових втрат - одна людина загинула", - додав Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський незадоволений мінським форматом для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також Зеленський повідомляв, що нормандського формату недостатньо для врегулювання ситуації на Донбасі, тому необхідний прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.