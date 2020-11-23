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Зеленський одужав від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський одужав від COVID-19. З сьогоднішнього дня він вже вийшов на роботу в звичайному режимі.

Про це він повідомив в своєму Telegram.

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус", - повідомив Зеленський.

Він також закликав українців розуміти нові ризики і максимально себе берегти.

"Як і розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Все це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію", - зазначив президент.

Нагадаємо, про хворобу Зеленського стало відомо 9 листопада. Він відразу пішов самоізоляцію, але продовжив виконувати президентські повноваження. Пізніше стало відомо, що його госпіталізували до елітної лікарні "Феофанія", а в Офісі президента пояснили це рекомендацією лікарів і тим, що COVID-19 у Зеленського протікав "не в суперлегкій формі".

Крім того, сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що одужав від COVID-19. Він захворів у один день із Зеленським і теж проходив лікування у Феофанії.

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