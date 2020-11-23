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Єрмак одужав від COVID-19

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 10:44
Єрмак одужав від COVID-19 Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від COVID-19. Він приступить до своєї роботи у звичайному режимі.

Про це Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.

Про одужання голови ОП стало відомо сьогодні.

"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат... Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки", - написав Єрмак.

Крім того, прес-секретар президента України Юлія Мендель в коментарі РБК-Україна розповіла про стан здоров'я Володимира Зеленського

"Президент почувається нормально, працює, запланований ряд селекторних нарад сьогодні. І сьогодні ж буде контрольне тестування, про результати повідомимо", - повідомила вона.

Нагадаємо, Єрмак захворів COVID-19 9 листопада. Тоді він пішов на самоізоляцію, однак продовжив свою роботу дистанційно.

Також раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський захворів COVID-19. Глава держави зазначив, що отримав позитивний результат попри всі карантинні заходи.

Крім того, в кінці жовтня захворіли і два заступники голови ОП - Юлія Ковалів і Андрій Смирнов.

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