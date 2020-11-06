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Зеленський про вибори в ОРДЛО: вони можливі, але це не самоціль

Новость на русском → Луганська область, П'ятниця 06 листопада 2020 19:41
Зеленський про вибори в ОРДЛО: вони можливі, але це не самоціль Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей реально. Однак перед цим необхідно звільнення територій та створення безпечних умов.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба Офісу президента.

"Я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж не самоціль. Найголовніше - деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі захочуть закінчити війну, вона точно закінчиться, і тоді така можливість є", - сказав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що вибори не можуть бути демократичними, цивілізованими, прозорими, якщо немає безпечних умов.

"Без нормальної ситуації з безпеки туди не приїдуть спостерігачі, не будуть представлені всі партії ... Так про які вибори тоді говорити?", - заявив він.

Президент підкреслив, що покроковий мирний план з Донбасу дає можливість, щоб провести вибори наступної весни.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна пропонує провести вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 року. Для цього необхідно, щоб до початку 2021 року був повністю припинений конфлікт у регіоні та проведено демілітаризація.

Додамо, що радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що проведення виборів в ОРДЛО навесні наступного року можливе, але головне, щоб це було бажання президента Росії Володимира Путіна.

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