Зеленский о выборах в ОРДЛО: они возможны, но это не самоцель

Проведение местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей реально. Однако перед этим необходимо освобождение территорий и создание безопасных условий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

"Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что выборы не могут быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если нет безопасных условий.

"Без нормальной ситуации по безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии ... Так о каких выборах тогда говорить?", - заявил он.

Президент подчеркнул, что пошаговый мирный план по Донбассу дает возможность, чтобы провести выборы следующей весной.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина предлагает провести выборы в ОРДЛО 31 марта 2021 года. Для этого необходимо, чтобы к началу 2021 года был полностью прекращен конфликт в регионе и проведена демилитаризация.

Добавим, что советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что проведение выборов в ОРДЛО в весной следующего года возможно, однако главное, чтобы это было желание президента России Владимира Путина.