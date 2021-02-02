Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука і трьох телеканалів

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата Тараса Козака, а також восьми ТОВ з обмеженою відповідальністю. Санкції вводять терміном на 5 років.
Про це йдеться на сайті президента.
Також санкції накладені на низку телеканалів, якими володіє Тарас Козак. Зокрема, санкції введені проти компаній "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації ". Вони мовлять під брендами "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Серед іншого в указі Зеленського позначено анулювання їх ліцензій.
Санкції також передбачають:
Нагадаємо, Національна рада з питань телерадіомовлення оголосила позапланову перевірку телеканалу "NewsOne" через ознаки розпалювання ворожнечі. Перевірка проходитиме у період з 8 по 19 лютого.
Також у грудні Нацрада висловила попередження телеканалу "НАШ" через трансляцію прес-конференції російського президента Володимира Путіна.