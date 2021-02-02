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Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и трех телеканалов

Автор: Даша Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО с ограниченной ответственностью. Санкции вводят сроком на 5 лет.

Об этом говорится на сайте президента.

Также санкции наложены на ряд телеканалов, которыми владеет Тарас Козак. В частности, санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Среди прочего в указе Зеленского обозначено аннулирование их лицензий.

Санкции также предусматривают:

  1. блокировку активов;
  2. ограничение торговых операций;
  3. ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины;
  4. предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  5. приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  6. полный или частичный запрет совершения сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону;
  7. прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
  8. запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

Напомним, Национальный совет по вопросам телерадиовещания объявил внеплановую проверку телеканала "NewsOne" из-за признаков разжигания вражды. Проверка будет проходить в период с 8 по 19 февраля.

Также в декабре Нацсовет высказал предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

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