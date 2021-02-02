Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и трех телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО с ограниченной ответственностью. Санкции вводят сроком на 5 лет.
Об этом говорится на сайте президента.
Также санкции наложены на ряд телеканалов, которыми владеет Тарас Козак. В частности, санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Среди прочего в указе Зеленского обозначено аннулирование их лицензий.
Санкции также предусматривают:
Напомним, Национальный совет по вопросам телерадиовещания объявил внеплановую проверку телеканала "NewsOne" из-за признаков разжигания вражды. Проверка будет проходить в период с 8 по 19 февраля.
Также в декабре Нацсовет высказал предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина.