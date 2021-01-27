Зеленський ввів у дію рішення про посилення відповідальності за брехню в декларації

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про посилення відповідальності за недостовірне декларування. Відповідний законопроект буде внесений до Верховної ради як невідкладний.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зокрема, законопроектом передбачається повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування.
Документом пропонується внести зміни в статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації):
Нагадаємо, наприкінці минулого року Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таке рішення заблокувало роботу Національного агентства з протидії корупції. Також це викликало конституційний скандал у країні. У підсумку Зеленський 25 грудня підписав закон про розблокування діяльності НАЗК
Також президент заявив про необхідність посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.