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Зеленский ввел в действие решение об усилении ответственности за ложь в декларации

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Соответствующий законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, законопроектом предусматривается возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование.

Документом предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации):

  • За умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
  • В случае недостоверной декларации на сумму более 2 тысяч прожиточных минимум предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
  • За непредставление декларации предусмотрен штраф от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Напомним, в конце прошлого года Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение заблокировало работу Национального агентства по противодействию коррупции. Также это вызвало конституционный скандал в стране. В итоге Зеленский 25 декабря подписал закон о разблокировании деятельности НАПК

Также президент заявил о необходимости усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДекларации о доходах