Зеленский ввел в действие решение об усилении ответственности за ложь в декларации

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Соответствующий законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, законопроектом предусматривается возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование.
Документом предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации):
Напомним, в конце прошлого года Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение заблокировало работу Национального агентства по противодействию коррупции. Также это вызвало конституционный скандал в стране. В итоге Зеленский 25 декабря подписал закон о разблокировании деятельности НАПК
Также президент заявил о необходимости усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.