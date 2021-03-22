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Зеленський зустрівся з головою ЄБРР: що обговорювали

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 19:05
Зеленський зустрівся з головою ЄБРР: що обговорювали Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо. Обговорювали розвиток інфраструктури і питання аграрного сектора.

Про це повідомляє Офіс президента України.

У зустрічі також брали участь міністр фінансів Сергій Марченко, заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко, радник голови ВП Тимофій Милованов, голова Держагентства автомобільних доріг Олександр Кубраков.

Зеленський розповів главі ЄБРР про законопроекти, які допоможуть залучити інвесторів до реалізації інвестиційних проектів. Серед них законопроекти про концесії і про велику приватизацію.

Також Рено-Бассо розповіли про реформу правоохоронних органів, у рамках якої створено Бюро економічної безпеки.

Обговорювалися зміни в реформу енергетичного сектора. Зеленський розповів про відновлення контролю над ПАТ "Центренерго".

Нагадаємо, в Україну з дводенним візитом прибула президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Також повідомлялося, що Державна служба статистики України оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).

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