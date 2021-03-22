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Зеленский встретился с главой ЕБРР: что обсуждали

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 19:05
Зеленский встретился с главой ЕБРР: что обсуждали Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Обсуждали развитие инфраструктуры и вопросы аграрного сектора.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во встрече также участвовали министр финансов Сергей Марченко, заглавы Офиса президента Юлия Свириденко, советник главы ОП Тимофей Милованов, глава Госагентства автомобильных дорог Александр Кубраков.

Зеленский рассказал главе ЕБРР о законопроектах, которые помогут привлечь инвесторов к реализации инвестиционных проектов. Среди них законопроекты о концессии и о большой приватизации.

Также Рено-Бассо рассказали о реформе правоохранительных органов, в рамках которой создано Бюро экономической безопасности.

Обсуждались изменения в реформе энергетического сектора. Зеленский рассказал о восстановлении контроля над ЧАО "Центрэнерго".

Напомним, в Украину с двухдневным визитом прибыла президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Также сообщалось, что Государственная служба статистики Украины обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).

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