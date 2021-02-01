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Зеленський про війну на Донбасі: санкціями життя людей не повернеш

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 10:42
Зеленський про війну на Донбасі: санкціями життя людей не повернеш Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО дозволить завершити конфлікт на Донбасі. За його словами, санкціями життя загиблих людей через війну не повернути.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю програмі Axios, передає "Голос Америки".

За його словами, було б правильним, щоб Україну захищали США і Євросоюз.

"Якщо б Україна була членом НАТО, на сході України, на Донбасі не було б ескалації. Ми вдячні Європі за її допомогу, за санкції. Ми вдячні Сполученим Штатам. Санкції важливі, але санкціями ви не можете повернути людських життів", - заявив Зеленський.

Президент додав, що така ж агресія, яка сьогодні спостерігається з боку Росії проти України, може бути відносно будь-якої іншої країни.

"Це провокація. Завтра це може бути будь-який, будь-яка європейська країна, Сполучені Штати. Ми говоримо не тільки про збройне втручання. Ми маємо справу з інформаційною війною. І Сполучені Штати - один з яскравих прикладів, як це відбувається", - зауважив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський має один питання до нового президента США Джо Байдена: "чому Україна досі не в НАТО?".

Також повідомлялося, що російський і американський президенти Володимир Путін і Джо Байден по-різному дивляться на проблему Донбасу.

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